Акция протеста экоактивистов в Давосе

Перед началом Всемирного экономического форума в Давосе швейцарские экоактивисты провели акцию протеста. Манифестанты призвали к срочному принятию мер для защиты окружающей среды и обвинили нефтегазовых гигантов в продавливании собственных интересов на международном форуме. Участники пришли в Давос пешком из коммуны Кюблис.

В Давосе соберутся сотни бизнес лидеров со всего мира, включая представителей таких ведущих энергетических компаний как BP, Chevron и Saudi Aramcо, а также 52 делегации на уровне глав государств и правительств.

Президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде на днях заявил:

"Нет сомнений, что 53-я ежегодная встреча в Давосе пройдет в самых сложных геополитических и геоэкономических условиях за последние десятилетия. Очень многое стоит на кону".

В этом году тема форума — развитие сотрудничества в разобщенном мире.

Эксперты отмечают, что рост процентных ставок усложняет привлечение финансовых инвестиций в развитие "зеленой" энергетики и таким образом традиционные игроки на рынки получают конкурентные преимущества.