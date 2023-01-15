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Швейцария

Акция протеста экоактивистов в Давосе

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 Ирина Шелудкова
Экоактивисты в Давосе
Экоактивисты в Давосе   -   Авторское право  Gian Ehrenzeller/' KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER

Перед началом Всемирного экономического форума в Давосе швейцарские экоактивисты провели акцию протеста. Манифестанты призвали к срочному принятию мер для защиты окружающей среды и обвинили нефтегазовых гигантов в продавливании собственных интересов на международном форуме. Участники пришли в Давос пешком из коммуны Кюблис. 

В Давосе соберутся сотни бизнес лидеров со всего мира, включая представителей таких ведущих энергетических компаний как BP, Chevron и Saudi Aramcо, а также 52 делегации на уровне глав государств и правительств.

Президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде на днях заявил: 

"Нет сомнений, что 53-я ежегодная встреча в Давосе пройдет в самых сложных геополитических и геоэкономических условиях за последние десятилетия. Очень многое стоит на кону". 

В этом году тема форума — развитие сотрудничества в разобщенном мире.

Эксперты отмечают, что рост процентных ставок усложняет привлечение финансовых инвестиций в развитие "зеленой" энергетики  и таким образом традиционные игроки на рынки получают конкурентные преимущества.