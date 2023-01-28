Дзюдо: Мировой тур 2023 года стартовал в Португалии

Первый Гран-при Мирового тура Международной федерации дзюдо в сезоне 2023 года стартовал в Португалии. Арена в Алмаде была заполнена болельщиками, которые пришли посмотреть на выступление звезд мирового класса.

В весе до 48 кг у женщин финал был полностью казахстанским. Победу в нем одержала Абиба Абужакынова, проведя бросок на оценку вадза-ари в схватке против своей соотечественницы Галии Тынбаевой. Медали спортсменкам вручил генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.

В весе до 60 кг у мужчин японец Фукуда Ямато выиграл свой первый в жизни Гран-при. Он победил опытного испанского дзюдоиста Франсиско Гарригоса. Награды вручил директор по международным отношениям IJF Хуан Карлос Баркос.

"Этот результат не столько придает мне уверенности, сколько означает, что в будущем я смогу принимать участие в различных турнирах по всему миру, и в каждом из них буду представлять Японию. Нужно будет работать еще больше и старательнее. Это большая ответственность", - сказал в интервью после награждения Фукуда.

Призер олимпийских игр и чемпионата мира британская дзюдоистка Челси Джайлс отлично начала год. В Португалию она приехала в качестве первого номера в мировом рейтинге и закрепила место на вершине фантастическим выступлением. В финале до 52 кг она была сильнее испанки Эстреллы Лопез Шериф. Победительницу Гран-при наградила директор Международной федерации дзюдо по организации соревнований Лиза Аллан.

"У меня не так уж и много золотых наград на взрослых турнирах, поэтому я очень рада. К тому же это первый турнир года", - отметила после победы Джайлс.

В финале в весе до 66 кгМухриддин Тиловов из Узбекистана победил экс-чемпиона мира Ан Баула. Тренер Тиловова Илиас Илиадис не скрывал своих эмоций. Медаль победителю вручил глава судейской коллегии Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров.

В весе до 57 кгХух Мими из Южной Кореи победила действующую чемпионку мира бразильянку Рафаэлу Силву. Победу она праздновала вместе с тренером. Золотую медаль Хух вручил рефери-супервайзер Международной федерации дзюдо Нейл Адамс.

Первый день турнира в Алмаде отлично провела и команда хозяев. Гран-при – прекрасный шанс для молодой португальской команды продемонстрировать миру, что дзюдо в стране набирает популярность, а ее спортсмены становятся всё более опытными.

Следующие два дня турнира также обещают быть захватывающими.