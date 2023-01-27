Нападение на синагогу в Иерусалиме: есть жертвы

По меньшей мере 7 человек были убиты и более 10 получили ранения в результате стрельбы, открытой у синагоги в квартале Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. По сообщениям израильской полиции, террористов было несколько. Один из открывших стрельбу был ликвидирован, другие сумели скрыться.

Глава силовой структуры страны Коби Шабтай назвал произошедшее "серьезным и сложным нападением с большим количеством жертв". Он сообщил, что полицейские проводят обыски в районе, чтобы исключить возможность новых атак. Также разыскивается автомобиль злоумышленников.