Президент Перу призывает к диалогу

Уже шесть министров правительства Перу объявили об отставке на фоне массовых протестов и беспорядков. Левые партии в парламенте страны намерены подготовить импичмент президенту Дине Болуарте. Сама она ранее заявила о готовности организовать досрочные выборы и покинуть свой пост, а также призвала к общенациональному диалогу.

Дина Болуарте, президент Перу:

"Политический кризис, который переживает Перу, может пойти по пути насилия, смерти и разрушений; а может быть разрешён путём мира, диалога и демократии, который всегда предпочитали Организация американских государств и наш регион".

Число жертв протестов и столкновений с начала декабря уже достигает 50 человек. Многие сторонники снятого с должности экс-президента Педро Кастильо приезжают в столицу на акции протеста.

"Мы требуем правосудия для наших братьев, которые лишились жизни, мы также требуем прекратить побоище в городе Хулиака департамента Пуно".

"Народ прав. Страна должна подняться на защиту братьев, которые приезжают из провинции, потому что правительство издевается над президентом Кастильо, которого бросили в тюрьму".

7-го декабря экс-президент Кастильо был арестован по обвинению в узурпации власти — ранее он пытался распустить парламент. В должность главы государства вступила вице-президент Болуарте. Но сторонники Кастильо — в основном это жители сельской местности и отдалённых регионов — начали акции протеста.