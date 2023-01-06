В Израиле после 40 лет заключения вышел на свободу известный палестинский активист Карим Юнис. В 1983 г. он был приговорён к пожизненному сроку по обвинению в похищении и убийстве израильского солдата на Голанских высотах. Десять лет назад президент Шимон Перес смягчил наказание – до 40 лет тюрьмы.

Юниса называли «старейшиной палестинских узников», он провёл за решёткой больше других заключённых из Палестинской автономии, писал политические памфлеты, считался вдохновителем движения за свободную и независимую Палестину и, в частности, призывал к миру с Израилем.

Карима Юниса освобождали в обстановке секретности, чтобы избежать гуляний у здания тюрьмы. Перед рассветом его втайне от семьи вывезли в полицейский участок и отпустили в городе.

Палестинские активисты встречали Юниса как героя. МВД Израиля ставит вопрос о лишении его гражданства.