Эрдоган: "Не ждите от нас благосклонности в отношении заявки на вступление в НАТО"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Стокгольм, что тому не следует рассчитывать на поддержку Анкары по вопросу вступления Швеции в НАТО. Заявление последовало после того, как в столице королевства у здания посольства Турции был сожжен Коран.

Выступая после заседания кабинета министров Эрдоган сказал: "Очевидно, что те, кто совершил столь позорный поступок перед посольством нашей страны, больше не могут рассчитывать на благосклонность с нашей стороны в отношении их заявки на вступление в НАТО.

Мы с самого начала говорили вам, что вы позволяете террористическим организациям бесчинствовать на ваших улицах, в ваших переулках, везде, а потом вы будете ожидать, что мы поддержим вас при вступлении в НАТО. Такого не может быть. Не ждите от нас такой поддержки".

Турецкий лидер подчеркнул, что ждет от Стокгольма полного выполнения взятых перед Турцией обязательств по борьбе с террористическими организациями.

В Турции тем временем вспыхнули антишведские манифестации. В ответ на акцию в Стокгольме, демонстранты сожгли флаг Швеции у генконсульства этой страны в Стамбуле.

В Турции указывают, что акция в ходе которой ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран, была санкционирована властями Швеции.

Акция с сожжением Корана, заявили в МИД Швеции, не означает, что власти королевства поддерживают исламофобию.