Финляндия готова взять тайм-аут в переговорах с Турцией о присоединении к НАТО

Власти Финляндии готовы сделать перерыв в трехсторонних переговорах с Турцией по поводу заявок Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО.

Глава МИД страны Пекка Хаависто заявил, что Финляндия, возможно, пересмотрит вопрос об одновременном с Швецией присоединении к организации, если ратификация шведской заявки затянется, а также предположил, что в трехсторонних переговорах .

Президент Финляндии Саули Ниинистё 24 января встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и посетил разрушенные в ходе боев под Киевом города Бородянка и Буча. На переговорах двух президентов был поднят вопрос о расширении НАТО. Ниинистё отметил, что не считает ситуацию безнадежной. По его словам, заявки рано или поздно будут ратифицированы.

"Необходимо дождаться результатов выборов в Турции", — цитирует финского президента телеканал Yle.

В Анкаре заявили, что не намерены поддерживать вступление Швеции в НАТО после состоявшихся в Стокгольме акций протеста, в ходе одной из которых был сожжен Коран.

"Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение. Но очевидно, что у нас нет консенсуса по всем пунктам. Очевидно и то, что у нас в странах разное законодательство. Я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью привержены свободе слова в нашей стране и вместе с тем мы очень хотим завершить процесс присоединения к НАТО вместе с Финляндией", - сказал на пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Швеция и Финляндия приняли решение о необходимости вступить в НАТО после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Но протесты в Стокгольме и упорство Турции, требующей от Швеции выполнения ряда условий, затрудняют процесс расширения североатлантического альянса.