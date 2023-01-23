Брюссель: активисты требуют освободить заключенного в Иране бельгийца

Более тысячи человек вышли на демонстрацию в Брюсселе в знак поддержки бывшего работника гуманитарной миссии в Иране Оливье Вандекастила. Он был арестован в феврале прошлого года и приговорен к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью — по утверждению иранских властей, за шпионаж, контрабанду валюты и отмывание денег.

На манифестацию пришли и родители Оливье.

"Это очень тяжело для нашей семьи. К счастью, все друзья Оливье и вообще все каждый день помогают нам, чтобы мы смогли продолжить жить", — сказал отец заключенного Бернар Вандекастил.

"Очень много эмоций. Это очень тяжело для него и для нас, конечно. В таких обстоятельствах у него начались проблемы со здоровьем. Он похудел на 25 килограммов", — говорит мать Оливье Анна Санти.

Правозащитники считают, что обвинения ничем не обоснованы, и называют дело примером так называемой "дипломатии заложников". По их мнению, с помощью приговора Тегеран пытается добиться освобождения Асадоллы Асади — иранского дипломата, которого бельгийский суд приговорил к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.