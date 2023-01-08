Казни в Иране: международный резонанс

Мировое сообщество продолжает реагировать на ситуацию в Иране: всубботу в центре Лондона прошёл молчаливый марш в поддержку иранских женщин. Демонстрантки вышли к Национальной галерее в костюмах, вдохновлённых антиутопией "Рассказ служанки".

В тот же день стало известно о казни двух иранцев – чемпиона по карате и детского тренера – по обвинению в убийстве члена военизированного формирования "Басидж". Всего с начала антиправительственных протестов в исламской республике, вспыхнувших в сентябре, были повешены 4 человека.

В офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля осудили практику вынесения смертных приговоров в контексте народных волнений.

В Вашингтоне заявили, что режим аятолл выбрал показные процессы и казни в качестве "главной стратегии подавления протестов".

По официальным данным, к смертной казни в Иране приговорены ещё по меньшей мере 10 протестующих, лишь двое их них могут подать апелляцию.

Согласно правозащитникам, в ходе протестов погибли уже более 500 человек, в том числе 70 несовершеннолетних. Более 19 тысяч иранцев были задержаны.