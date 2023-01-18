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Франция

Оперный театр Бордо представит уникальную постановку "Реквиема" Моцарта

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 Euronews
Оперный театр Бордо
Оперный театр Бордо   -   Авторское право  AFP TV

Национальный оперный театр во французском городе Бордо в предстоящие выходные покажет публике новаторскую постановку "Реквиема" Моцарта. Режиссер отказался от закупок материалов для декораций, костюмов и реквизита.

Проект разработан с учетом экологичного и устойчивого подхода, в том числе для того, чтобы показать: жизненный цикл касается не только живых существ. Такое в европейских театрах происходит впервые.

Стефан Брауншвейг, режиссер-постановщик: "На самом деле, мы довольно радикальным образом решили повторно использовать только существующий у нас материал. Я искал в складских помещениях оперы то, что мы хотели бы найти. Так, я обнаружил эти белые занавески, зеркальный ящик. Единственное, что мы в итоге сконструировали, это гробы".

Такая же история и с примерно сорока костюмами: запас старой одежды был переработан для "Реквиема" с использованием вещей, найденных в магазине секонд-хенд, и непроданной профессиональной одежды. Портные и костюмеры находят в этом рациональное зерно.

Клэр Голленц, мастер по костюмам: "Идея многократного использования костюмов и поиска вещей везде, где только можно, является частью костюмерного бизнеса. Не имеет смысла постоянно одевать артистов в новую одежду. Есть жизнь до и после. Бывают материалы, которые сегодня мы не найдем. Вот и появился, наконец, настоящий художественный смысл в том, чтобы покопаться в старых шкафах".

"Рекивем" Моцарта в Национальном оперном театре Бордо будет звучать с 20 по 28 января.