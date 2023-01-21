Илон Маск ответил в суде за старые твиты

Полчаса под присягой: Илон Маск дал показания по делу о нарушении законодательства о ценных бумагах из-за твитов 2018 года, в которых он размышлял о возможности превратить Tesla в частную компанию.

Миллиардер тогда написал о вероятном делистинге (то есть прекращении торгов на бирже), при котором акционеры получили бы по 420 долларов за акцию, добавив, что "финансирование обеспечено".

По мнению инвесторов, "ложная" и "вводящая в заблуждение" информация спровоцировала колебания цен на акции производителя электрокаров, что привело к убыткам.

В свою защиту Маск заявил присяжным, что если он пишет что-то в Твиттере, "э_то не означает, что люди в это верят или будут действовать соответствующим образом_".

Заседание федерального суда Сан-Франциско продолжится в понедельник.