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мир

Vox Populi, Vox Dei: Илон Маск покинет пост руководителя Twitter?

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 Михаил Саленков
Владелец Твиттера Илон Маск
Владелец Твиттера Илон Маск   -   Авторское право  Miguel Roberts

57,5% участников голосования, организованного владельцем Twitter Илоном Маском, высказались за уход бизнесмена с поста главы компании, 42,5% проголосовали против.

Публикуя твит с опросом, Маск пообещал, что подчинится решению большинства.

"Как говорится, бойтесь своих желаний, так они имеют свойство сбываться", - твитнул он в соцсети после размещения опроса.

Маск пока не прокомментировал результаты опроса.

Сообщается, что в голосовании, которое длилось 12 часов, приняли участие более 17 миллионов пользователей.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки он уволил нескольких руководителей, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. 

В документах, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорится, что новый владелец также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании. 

Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов.