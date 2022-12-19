Илон Маск жалуется, что ему некому передать Twitter

Владелец Twitter Илон Маск утверждает, что не может найти себе преемника на посту главы компании. Так он отвечает на комментарии после нашумевшего голосования, которое миллиардер запустил на своей странице. Более 57% выступили за его отставку – социальная сети зарегистрировала свыше 17 млн голосов. Сам предприниматель в этом же твитте обещал, что подчинится воле пользователей.

Илон Маск приобрёл Twitter за 44 млрд долларов. Он оказался под шквалом критики после масштабных увольнений и реформ в компании.

Миллиардер утверждает, что с мая компания стремительно движется к банкротству, а новый руководитель должен быть готов рискнуть своим состоянием ради неё.