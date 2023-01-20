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Швеция

Братьев из Швеции осудили за работу на российскую разведку

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 Euronews
В зале суда
В зале суда   -   Авторское право  Jessica Gow/Jessica Gow

В Швеции к длительным тюремным срокам приговорены два брата, которых признали виновными в работе на российскую разведку. Старший, бывший сотрудник службы безопасности вооружённых сил, по данным следствия, добывал секретные данные; его приговорили к пожизненному заключению. Младший передавал документы посредникам, он получил чуть меньше 10 лет.

Манс Вигрен, советник окружного суда:

"Исходя из доказательств, мы можем заключить, что единственной целью их деяния было обычное обогащение. Нет никаких смягчающих обстоятельств".

Братьев арестовали ещё осенью 2021 года. Сообщается, что в течение предшествовавших десяти лет они получили доступ примерно к 90 секретным документам и около половины из них успели передать российской разведке. Оба брата родились в Иране, но выросли в шведской Уппсале.