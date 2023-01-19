Украина "приятно удивила" Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина его "приятно удивляет", поскольку "не идет на провокации" против Беларуси.

На встрече в Минске с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым белорусский руководитель также добавил, что "попытки удушить" Беларусь и Россию провалились и страны выстоят.

"Сегодня безопасность для нас не только еще важнее. Вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи", — сказал Александр Лукашенко.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в свою очередь заявил, что сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет готовиться к любому развитию событий.

В феврале прошлого года Россия, рассчитывая взять Киев, направила войска в Украину через белорусской границу.

Ставший пособником российской военной агрессии против Украины Лукашенко объявил 2023-й "годом мира".