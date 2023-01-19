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Украина

Харьков: бункер по цене "двушки"

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 Alexander Kazakevich
Частный бункер за более чем 2 миллиона гривен могут себе позволить далеко не все украинцы, но "Схов" намерен развивать более доступные прототипы.
Частный бункер за более чем 2 миллиона гривен могут себе позволить далеко не все украинцы, но "Схов" намерен развивать более доступные прототипы.   -   Авторское право  Скриншот: AP video

Полный комфорт и защита от бомб – с начала войны харьковчане вынуждены прятаться от авианалётов в подвалах, на автостоянках и станциях метро.

Местные предприниматели строят автономные подземные укрытия с кухней, ванной и вайфая.

По словам основателей проекта "Схов", их металлические квартиры-бункеры в армированном бетоне смогут выдержать даже удар баллистические ракеты.

"Я был вынужден расстаться с семьей. В Харькове у меня работа, здесь находится наше производство, а мои близкие, к сожалению, не могли вернуться в город. Они боялись, в Харькове была сложная ситуация – обстрелы, "прилёты" С-300. Я подумал: что мне сделать, чтобы моя семья была со мной? Так появилась идея укрытий", – говорит Алексей Суслин, один из основателей проекта. 

Производство одного такого бомбоубежища площадью 17 квадратных метров займёт около 2 месяцев, а цена составит 60 тысяч долларов – примерно столько же стоила "двушка" в Харькове до российского вторжения.

Создатели "Схова" уверены, что в Украине спрос на частные бункеры будет расти, и после люксового предложения будут работать над более доступными прототипами.

Журналист • Alexander Kazakevich