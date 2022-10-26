Президент Германии оказался в бомбоубежище под Черниговом

Посещение бомбоубежища вряд ли входило в планы президента Германии во время визита в Черниговскую область на севере Украины. Спуститься туда его заставила воздушная тревога.

Франк-Вальтер Штайнмайер, которого критиковали за прошлые предполагаемые связи с Россией, находится в Украине с миссией заверить Киев в поддержке Берлина.

Президент ФРГ пообещал Владимиру Зеленскому поставить ракетные системы залпового огня MARS, четыре гаубицы, а также современные системы ПВО IRIS-T.

Während seines Besuchs in der Ukraine hat Bundespräsident Steinmeier die Stadt Korjukiwka im Norden des Landes besucht.... Posted by Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier on Tuesday, October 25, 2022

Украина срочно обращается к западным странам с просьбой усилить ее противовоздушную оборону в связи с недавними российскими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре по всей стране.

Во время пресс-конференции Штайнмайер обратился к украинскому народу.

Мы на вашей стороне, мы поддерживаем вас и будем продолжать это делать, экономически, политически, в военном отношении, столько, сколько потребуется" Германия, господин Президент, осуждает эскалационные шаги России, которые включают частичную мобилизацию и безответственную ядерную риторику Франк-Вальтер Штайнмайер президент Германии

На фоне продолжающихся ракетных обстрелов, Москва не перестает утверждать, что Украина планирует использовать так называемую "грязную бомбу" на своей территории.

Украинские и западные официальные лица осудили это утверждение как "предлог для российской агрессии".

В свете подобных заявлений МАГАТЭ направляет инспекторов на два украинских атомных объекта. Это решение приветствовали как в Москве, так и в Киеве.

В то же время взрыв автомобиля у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в оккупированном Мелитополе назначенные Москвой власти назвали терактом, в результате которого пострадали 6 человек.