Президент Германии оказался в бомбоубежище под Черниговом

Президент Германии оказался в бомбоубежище под ЧерниговомКомментарии
Посещение бомбоубежища вряд ли входило в планы президента Германии во время визита в Черниговскую область на севере Украины. Спуститься туда его заставила воздушная тревога.
Франк-Вальтер Штайнмайер, которого критиковали за прошлые предполагаемые связи с Россией, находится в Украине с миссией заверить Киев в поддержке Берлина.
Президент ФРГ пообещал Владимиру Зеленскому поставить ракетные системы залпового огня MARS, четыре гаубицы, а также современные системы ПВО IRIS-T.
Украина срочно обращается к западным странам с просьбой усилить ее противовоздушную оборону в связи с недавними российскими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре по всей стране.
Во время пресс-конференции Штайнмайер обратился к украинскому народу.
На фоне продолжающихся ракетных обстрелов, Москва не перестает утверждать, что Украина планирует использовать так называемую "грязную бомбу" на своей территории.
Украинские и западные официальные лица осудили это утверждение как "предлог для российской агрессии".
В свете подобных заявлений МАГАТЭ направляет инспекторов на два украинских атомных объекта. Это решение приветствовали как в Москве, так и в Киеве.
В то же время взрыв автомобиля у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в оккупированном Мелитополе назначенные Москвой власти назвали терактом, в результате которого пострадали 6 человек.