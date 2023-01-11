ЧВК "Вагнер" заявляет о взятии под контроль Соледара, Харьков снова под обстрелом

ЧВК "Вагнер" заявляет о взятии под контроль Соледара, Харьков снова под обстреломКомментарии
Склад пиротехники в Харькове попал под российский обстрел всего через несколько часов после того, как город с необъявленным визитом посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пообещавшая и дальше поддерживать Украину, в том числе и поставками оружия.
В поездке немецкого политика сопровождал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль всей территории Соледара под Бахмутом, что, если это подтвердится, станет первым крупным успехом Москвы на поле боя с лета прошлого года.
В своем ночном обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул важность своевременных поставок военной техники.
Президент Украины также объявил о лишении украинского гражданства четырех политиков, включая Виктора Медведчука, обвиненного на родине в госизмене. Осенью его передали российской стороне в рамках обмена военнопленными.