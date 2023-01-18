В Броварах объявлен трехдневный траур по погибшим в результате крушения вертолета

Жертвами трагедии в Броварах стали 14 человек. В их числе один ребенок. Все находившиеся на борту вертолета, среди них глава МВД Денис Монастырский и члены экипажа, погибли.

Вертолет упал в жилом районе, рядом с детским садом. 25 человек пострадали, среди них 11 детей.

Некоторым малышам помог старшеклассник Глеб Касьян: "У нас было трое детей, у одного мальчика были ожоги на голове, мы проверили, все ли с ним в порядке, у другого, девочки, были порезы и кровавые синяки. Мы обработали раны перекисью, наложили повязки, дали конфеты и включили мультики. Затем мы нашли их родителей".

Анна, мама трехлетней девочки: "У нас сегодня там (в садике) был ребенок. Она жива, слава Богу. Просто шок. Мы бежали сюда из Дымерки, где в марте наш дом разрушили. Просто шок. Главное, что наш ребенок остался жив".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ вместе с Нацполицией и другими органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.

Как заявили в офисе президента Украины, чиновники направлялись в одну из "горячих" точек на фронте.