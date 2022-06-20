Трансгендеров не пустят на женские соревнования по плаванию

Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия спортсменов-трансгендеров в женских соревнованиях. Допускаться до них будут только те, кто совершил переход до начала полового созревания - не позднее 12 лет. За инициативу проголосовали свыше 70% делегатов. Запрет начал действовать уже с понедельника.

В руководстве, опираясь на данные научных исследований, пояснили, что в противном случае, "спортсмен имеет преимущество" перед соперниками, что само по себе несправедливо по отношению к последним.

Также в рамках "политики инклюзивности" решено создать отдельную "открытую категорию" соревнований высокого уровня, в которых смогут принять участие все желающие.

Ряд правозащитных организаций выступил против нового регламента FINA, называя его положения "дискриминационными", так как, их утверждениям, в большинстве стран осуществить трансгендерный переход до 12-летнего возраста фактически невозможно.