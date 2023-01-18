Не стало старейшей жительницы Франции и Земли

Во Франции в возрасте 118 лет скончалась старейшая жительница Земли – монахиня сестра Андре (Люсиль Рандон).

"Грустная новость, но для неё это – освобождение", – так уход супердолгожительницы прокомментировали в доме для престарелых на юге страны. Постояльцы вспоминают, что представительница конгрегации "Дочерей милосердия" всегда была готова помочь ближнему, не отказывалась от бокала портвейна или плитки шоколада.

В последнее время она дважды без осложнений перенесла ковид.

В 1923 году Люсиль Рандон перешла из протестантства в католичество, 20 лет спустя она приняла монашество в парижском монастыре Maison des Filles de la Charité. Около 30 лет она проработала в больнице города Виши, помогала старикам и сиротам.

По словам монахини, она "трудилась до 108 лет", и именно это помогало ей оставаться в форме.

Теперь, как утверждают специалисты, неофициальный рекорд долгожительства значится за 115-летней испанкой Марией Браньяс Морерой.