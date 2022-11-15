Нас много, и мы стареем

Численность населения Земли, по данным ООН, превысила 8 миллиардов. Всего за 12 лет людей стало на миллиард больше. Но миллионы лет ушли на то, чтобы человечество достигло рубеж в миллиард. Именно столько людей жили на планете в начале 19 века.

Стремительный рост связан с индустриализацией, научными достижениями, развитием медицины, расширением доступа к питьевой воде и другими факторами.

Ариан Гьонча, эксперт в области демографии: "Рост населения объясняется тем, что мы называем демографическим переходом. Он представляет собой процесс, через который проходит каждое общество, когда от очень высокого уровня рождаемости и смертности, очень высокой рождаемости и смертности общество переходит к очень низкой рождаемости и смертности. Это именно то, что мы и наблюдаем в настоящее время во многих странах мира".

По прогнозам специалистов, численность населения будет расти. Однако точные оценки дать крайне сложно, поскольку ряд важных факторов, например, коэффициент рождаемости, непостоянен и зависит от политических шагов и состояния общественного здравоохранения.

По словам профессора Гьончи, сейчас человечество должно сосредоточиться на насущных вопросах, таких как изменение климата. Ученый обращает внимание и на то, что в настоящее время некоторые азиатские страны и вся Европа переживают трудности связанные с сокращением и старением населения.

Ариан Гьонча, эксперт в области демографии: "Социальный уход - проблема, с которой сталкивается большинство европейских стран. Кто будет присматривать за пожилыми людьми? Даже когда традиция предполагает, что семьи будут заботиться о них, таких семей становится все меньше. Возьмем, к примеру, Китай. Там у людей практически нет братьев и сестер, в итоге за пожилыми людьми присматривает пара".

В ближайшие тридцать лет, по оценкам ученых, численность население планеты может увеличиться на 700 миллионов. Что касается Европы, здесь, к 2050 году этот показатель снизится. Каждый четвертый европеец будет в возрасте 65 лет и старше.