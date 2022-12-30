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Япония

Япония бьёт антирекорды смертности

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 Euronews
В Японии впервые отпуск можно проводить без ограничений
В Японии впервые отпуск можно проводить без ограничений   -   Авторское право  Hiro Komae/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Япония второй день подряд устанавливает антирекорд по числу смертей от ковида. В четверг в стране скончались 420 человек. Таких цифр не было даже в период пандемии. В прошлом году за всю последнюю неделю декабря жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Японии впервые за три года можно проводить сезон отпусков без каких-либо ограничений.

На этом фоне целый ряд стран Азии и США ввели обязательное тестирование японских туристов. В Евросоюзе в целом пока необходимости в этом не видят, но на такой шаг уже пошли Испания и Италия.