Тайные квартиры с бункером

Тайные квартиры с бункеромКомментарии
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Итальянская полиция обнаружила конспиративную квартиру недавно схваченного босса Cosa Nostra Мессины Денаро.
Ранее следственные органы нашли тайные апартаменты мафиози совмещенные с бункером в сицилийском городе Кампобелло ди Мазара.
Скрывавшийся от правосудия три десятилетия, Мессина Денаро был схвачен в понедельник в больнице, где он проходил лечение от рака толстой кишки.
Глава сицилийской мафии был доставлен в тюрьму строгого режима города Л’Аквила.