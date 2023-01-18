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Италия

Тайные квартиры с бункером

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 Viktoria Sinkevich
Мессина Денаро
Мессина Денаро   -   Авторское право  frame

Итальянская полиция обнаружила конспиративную квартиру недавно схваченного босса Cosa Nostra Мессины Денаро. 

Ранее следственные органы нашли тайные апартаменты мафиози совмещенные с бункером в сицилийском городе Кампобелло ди Мазара.

Скрывавшийся от правосудия три десятилетия, Мессина Денаро был схвачен в понедельник в больнице, где он проходил лечение от рака толстой кишки. 

Глава сицилийской мафии был доставлен в тюрьму строгого режима города Л’Аквила.