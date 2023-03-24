В фавелах Рио-де-Жанейро убиты главарь и члены старейшей наркогруппировки

По меньшей мере 13 человек были убиты в ходе рейда в фавелах Рио-де-Жанейро. Целью полицейской операции был арест членов "Красной команды", одной из самых старых и крупных бразильских группировок, занимающихся в основном наркоторговлей.

Как сообщают местные власти, среди убитых — лидер ОПГ Леонардо Араужо.

По словам полиции, операция была направлена на лиц, ответственных за серию нападений на сотрудников общественной безопасности в штате Пара, в ходе которых с 2021 года были убиты 40 стражей правопорядка.