ISW: готовится депортация украинцев в Россию?

Российские официальные лица и оккупационные власти предположительно готовятся к массовой депортации граждан Украины с оккупированных территорий в РФ. Агенство Bloomberg сообщило, что в середине декабря премьер-министр России издал распоряжение правительства о "мобилизации доходов", то есть о выделении до 2,5 млрд евро дополнительных расходов на то, что Москва называет "потенциальным переселением" жителей Херсонской области в Россию.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отреагировала на распоряжение правительства РФ, заявив, что российские официальные лица и оккупационные власти могут предположительно планировать депортацию более 100 тыс жителей Херсонской области в Россию, опасаясь, что их войска могут потерять здесь дополнительные территории.

Верещук также сообщила, что российские власти насильственно переселили неустановленное количество граждан Украины в 57 регионов России, в том числе на Дальний Восток и в Сибирь. Институт изучения войны (ISW) продолжает считать, что насильственная депортация граждан Украины в Российскую Федерацию, вероятно, представляет собой преднамеренную кампанию этнических чисток в дополнение к очевидным нарушениям Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказании за них.

По данным института, российские оккупационные власти продолжают принуждать жителей оккупированных территорий к оформлению паспортов РФ. Губернатор Запорожской области сообщил, что российские оккупационные власти ищут дополнительных сотрудников для работы на Запорожской атомной электростанции, поскольку около 1500 её сотрудников отказались принять российские паспорта и подписать контракт с Росатомом на получение пропусков для доступа на АЭС.

ISW заявляет, что российские оккупационные власти продолжают ввозить россиян для выполнения функций на оккупированных украинских территориях.