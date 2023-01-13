English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Чехия

Чехи голосуют на президентских выборах

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  AP Photo

Граждане Чехии избирают президента. На пост главы государства в числе восьми кандидатов претендует бывший премьер-министр Андрей Бабиш, недавно оправданный по делу о мошенничестве и предлагающий провести в Праге "саммит мира" по Украине. 

На голосование выделили два дня пятницу и субботу. Социологи считают, что только у трех кандидатов есть шанс стать президентом. Помимо Бабиша, это генерал армии и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и и бывший ректор Университета Менделя в городе Брно экономист Дануша Нерудова. 

 И Павел, и Нерудова в большой политике новички. Каждый из них, согласно опросам, опирается на поддержку в 26% - 27% избирателей. Как ожидается, предварительные итоги голосования станут известны вечером 14 января.

Чешские политологи уверены, что в первом туре победитель не определится и потребуется второй тур голосования. Он запланирован на 27-28 января.

Кандидат, выигравший выборы, заменит на посту президента Милоша Земана.