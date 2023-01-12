Европейцы все чаще болеют гриппом и ковидом одновременно

В странах Старого Света растет число случаев заболевания людей гриппом и ковидом одновременно. Специалисты даже ввели новый термин “флурона”. Так врачи назвали сочетанную инфекцию - от английского слова flu, что означает грипп и частицы слова coronavirus. Иногда люди подхватывают не два, а три вируса, вызывающих заболевание дыхательных путей. Такой случай был зарегистрирован в Румынии. Насколько широка распространена проблема сказать пока трудно.

Адриан Маринеску, директор Института инфекционных болезней: "Любой, кто болел гриппом, знает, что такое головная боль. Она заставляет вас укладываться в постель. Грипп - совокупность симптомов, и эти симптомы достигают высокой и очень высокой интенсивности. Однако определить, что это именно грипп можно только с помощью тестирования".

Вот уже в течение нескольких недель эксперты по всей Европе предупреждают о всплеске заболевания ковидом. Людей призывают соблюдать меры предосторожности: делать повторные прививки, носить маски в общественных местах и тщательно мыть руки.