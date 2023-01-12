У Джо Байдена нашли вторую партию секретных документов

У Джо Байдена нашли вторую партию секретных документовКомментарии
В США набирает обороты новый скандал с секретными документами, но теперь он связан не с бывшим президентом, а с нынешним.
Помощники Джо Байдена обнаружили по меньшей мере еще одну партию секретных бумаг, предположительно связанных с действующим американским лидером.
Поиск дополнительных материалов начался после того, как 2 ноября 2022 года адвокаты Байдена нашли в одном из его офисов 10 секретных документов времен его вице-президентства.
Белый дом уверяет, что глава государства не знал о них.
За развитием ситуации пристально следят республиканцы, чтобы подвергнуть тщательному анализу работу Байдена с секретной информацией.
Разоблачения происходят на фоне продолжающегося расследования изъятия секретных документов в доме экс-президента Дональда Трампа во Флориде.