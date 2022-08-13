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США

Обыск у Дональда Трампа: ФБР изъяло секретные документы

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 Alexander Kazakevich
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Среди конфискованных материалов – документы под грифом "совершенно секретно".
Среди конфискованных материалов – документы под грифом "совершенно секретно".   -   Авторское право  AP Photo/Julia Nikhinson

Агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, хранившихся в доме бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в ордере на обыск поместья Мар-о-Лаго, который прошёл в понедельник. Обнародовать информацию разрешил федеральный судья штата Флорида.

Сообщается также, что уголовное расследование в отношении бывшего главы государства ведётся по делу о нарушении закона о шпионаже и дополнительных актов, касающихся воспрепятствования правосудию и уничтожения документов федерального правительства.

AP Photo/Jon Elswick
Опись изъятых материалов в ходе обыска в резиденции 45-го президента СШАAP Photo/Jon Elswick

"На самом деле есть законы, призванные бороться с ненадлежащим обращением с государственными документами. Мы узнаем об этом больше, но надо признать, что речь о совершенно особой категории секретных файлов", – заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

По сообщению газеты The Washington Post, конфискованные материалы включают в себя документы о ядерном арсенале, как утверждается, их утечка может нанести "исключительный ущерб" национальной безопасности США.

Всего следователи вывезли по меньше мере 20 коробок из резиденции Трампа.

Сам политик назвал обыск "нападением" на поместье, а также заявил, что все найденные документы были рассекречены, добавив, что готов был отдать их добровольно по требованию Министерства юстиции.