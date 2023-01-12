Битва за Соледар и Бахмут — самая кровопролитная с начала войны

Дым поднимается над Бахмутом и Соледаром, сами города претерпели значительные разрушения.

Судьба Соледара до сих пор неясна: российская частная военная компания "Вагнер" заявила, что контролирует город, в то время как Минобороны России говорит о продолжающихся боях.

Погранслужба Украины опубликовала кадры, на которых, как утверждается, ВСУ останавливают продвижение российских войск на этом направлении.

Взятие под контроль Соледара поможет российскому наступлению на Бахмут — стратегически важный город в контексте усилий по захвату всего Донбасса. Отсюда идут дороги и железнодорожные пути в крупные города — Краматорск и Славянск, а также оккупированные Горловку, Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Постоянные российские обстрелы на протяжении более пяти месяцев превратили Бахмут в руины. Раньше здесь проживало около 70 000 человек — сейчас там осталось лишь около 10% населения, вынужденного выживать.

Наша задача — выжить. День и ночь простоять. Ну, и за день что-нибудь поесть приготовить. [Город] держится, слава Богу. Бахмут — это крепость Сергей житель Бахмута

Несмотря на то, что по-прежнему трудно определить, кто одерживает верх в регионе, сомнений нет в одном — обе стороны несут тяжелые потери. Битву за контроль над Бахмутом и Соледаром уже называют "самой кровопролитной" с начала войны.