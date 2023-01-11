В Афинах скончался последний король Греции Константин II

Последний король Греции Константин II умер во вторник, 10 января в возрасте 82 лет, сообщает греческий государственный канал ERT.

Покойный король, единственный сын короля Павла и королевы Греции Фредерики, взошел на престол в 1964 году. Его девятилетнее правление совпало с одним из самых бурных периодов в политической истории страны, когда 21 апреля 1967 года произошел военный переворот, приведший к установлению военной хунты, широко известной как "режим чёрных полковников".

Несколько месяцев спустя Константин был вынужден бежать из Греции после того, как он возглавил неудачный контрпереворот против хунты.

Покойный король Константин оставался в Риме, пока режим чёрных полковников не упразднил монархию в 1973 году.

Но и после падения хунты в 1974 году монархия не была восстановлена: на референдуме, созванном правительством национального единства во главе с Константиносом Караманлисом, греки во второй раз отвергли монархию. Так Константин II стал последним королем Греции. Позднее Афины лишили его гражданства.

В 2002 году Константин и другие члены его семьи получили компенсацию в размере 13,7 миллионов евро за их бывшую собственность в Греции, которая включала в себя дворец Татой севернее Афин (который в настоящее время восстанавливается) и виллу на острове Корфу, родину покойного принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Сейчас в помещении виллы расположен музей.

Бывший король был женат на королеве Греции Анне-Марии и оставил после себя пятерых детей. Он также стал крестным отцом принца Уильяма, прожив многие годы в Лондоне, прежде чем вернуться в Грецию.

По отцу, королю Греции Павлу I, Константин принадлежит к датской династии Глюксбургов. Кроме того он - правнук великой княгини Ольги Константиновны и праправнуком великого князя Константина Николаевича Романова.

Будучи опытным спортсменом и талантливым шкипером, Константин II вместе с командой добился золотой медали по яхтингу на Олимпийских играх 1960 года.

Во время последнего публичного появления в центре Афин в прошлом году бывший король был в инвалидном кресле, с катетерами, в сопровождении своей родной сестры, бывшей королевы Испании Софии Греческой, и других родственников. Вследствие хронических проблем с сердцем и малой подвижности, состояние здоровья Константина ухудшилось, и в последние месяцы жизни его неоднократно госпитализировали.