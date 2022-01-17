Король Нидерландов больше не сядет в Золотую карету

Королевская семья Нидерландов больше не будет использовать для церемоний знаменитую Золотую карету. Решение озвучил король Виллем-Александер на фоне расколовших его подданных споров об уместности декора экипажа, а это - сцены из колониального прошлого страны. На одном из рисунков, в частности, африканцы и азиаты преподносят какао и сахарный тростник белой женщине, символизирующей Нидерланды, а взамен получают от нее книгу, олицетворяющую цивилизацию.

Часть жителей королевства считают сцену откровенно расистской.

В своем видеообращении Виллем-Александр отметил: "В нашей истории есть много страниц, которыми можно гордиться. Одновременно она дает нам важные уроки, возможность признать свои ошибки, чтобы избежать их в будущем. Мы не можем переписать прошлого, но можем попытаться примириться с ним. Золотая карета поедет вновь только тогда, когда Нидерланды будут к этому готовы".

Карета – подарок жителей Амстердама королеве Вильгельмине при ее вступлении на трон в 1898 году. С тех пор она использовалась лишь по самым торжественным случаям, включая обращение монарха к парламенту. В последний раз экипаж задействовали в 2015 году, затем он отправился на реставрацию.

С лета прошлого года экипаж выставлен в музее Амстердама, экспозиция закроется в феврале, и дальнейшая судьба кареты неизвестна. При этом часть консервативно настроенного общества призывает не мешать историю искусства с политикой и вернуть карету в церемониальный календарь.