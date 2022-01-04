Король и королева Швеции заразились коронавирусом

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заболели коронавирусом. "У короля и королевы, которые полностью вакцинированы тремя дозами, легкие симптомы, они чувствуют себя хорошо в данных обстоятельствах", - поясняется в сообщении королевского двора.

Королевская чета находится в изоляции дома в соответствии с действующими правилами. В настоящее время эксперты отслеживают цепочку заражения.

Карл XVI Густав и Сильвия - не первые члены шведской королевской семьи, заразившиеся коронавирусом. Осенью 2020 ковидом переболели сын короля принц Карл Филипп и его жена принцесса София. Весной 2021 были инфицированы кронпринцесса Виктория и принц Даниэль. Однако никто из них серьезно не заболел.

Всего с начала пандемии в Швеции ковидом заразились больше 1,3 млн человек. Более 15 тыс. из них скончались.