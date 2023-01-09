Danone ответит в суде за пластик

Повестка в суд за недостаточную заботу о планете: группа европейских НПО подала иск против компании Danoneс требованием сократить использование пластика.

По мнению организаций ClientEarth, Surfrider Foundation Europe и Zero Waste France, французский молочный гигант входит в десятку крупнейших мировых брендов, загрязняющих окружающую среду, в то время как законы пятой республики обязывают бизнес прилагать усилия для снижения экологического ущерба.

Вот что говорит адвокат истцов Себастьен Мабиль: "_Danone умалчивает, какие риски для природы и здоровья связаны с пластиком, а ведь это серьёзная проблема для человечества._При этом загрязнение носит необратимый характер, поскольку пластиковые отходы не разлагаются сами по себе".

В Danone сообщили, что "удивлены" запуску судебной процедуры, поскольку компания не в состоянии справиться с таким глобальным вызовом в одиночку, но готова поддержать юридически обязывающий договор для всех игроков рынка.

В комментарии AFP, производитель йогуртов и бутилированной воды заявил, что уже реализует план по переработке пластика и вкладывается в развитие альтернативных материалов.