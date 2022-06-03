"Пластиковый протест" у штаб-квартиры Coca-Cola

Тысячи пустых пластиковых бутылок перед зданием штаб-квартиры компании Coca Cola в Буэнос-Айресе.

Акцию протеста устроили работники перерабатывающих заводов, требуя принятия "закона об упаковке", расширяющего ответственность производителя.

Компания Coca-Cola уже заявила, что "внимательно изучит" возможность оптимальной утилизации своей тары.

В целом индустрия безалкогольных напитков производит 470 миллиардов пластиковых бутылок в год.