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Аргентина

"Пластиковый протест" у штаб-квартиры Coca-Cola

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Пластиковые бутылки Coca-Cola
Пластиковые бутылки Coca-Cola   -   Авторское право  Gene J. Puskar/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Тысячи пустых пластиковых бутылок перед зданием штаб-квартиры компании Coca Cola в Буэнос-Айресе.

Акцию протеста устроили работники перерабатывающих заводов, требуя принятия "закона об упаковке", расширяющего ответственность производителя.

Компания Coca-Cola уже заявила, что "внимательно изучит" возможность оптимальной утилизации своей тары.

В целом индустрия безалкогольных напитков производит 470 миллиардов пластиковых бутылок в год.