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мир

На острове Ява активизировался вулкан Семеру

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 Alexander Kazakevich
В воскресенье произошло извержение самого высокого вулкана Индонезии.
В воскресенье произошло извержение самого высокого вулкана Индонезии.   -   Авторское право  AP Photo

Жителям острова Ява вновь угрожает Семеру. В воскресенье – ровно через год после извержения, унёсшего десятки жизней, – самый крупный вулкан Индонезии выбросил потоки лавы и облака газов.

Шесть близлежащих деревень накрыло вулканическим пеплом. Сведений о жертвах нет. По сообщению AFP, эвакуированы около 2 тысяч человек, власти раздали людям защитные маски.

"Сейчас в моей деревне льёт дождь, ничего не видно, это дождь из пепла", – говорит один из местных. 

– Куда вы направляетесь?

– Я не знаю, куда податься, самое главное – бежать как можно дальше, спасать семью.

В национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что началу извержения предшествовали муссонные дожди, которые постепенно размыли вулканический купол.

Ранее японское метеорологическое агентство предупредило о риске цунами, позже эксперты исключили такую возможность.