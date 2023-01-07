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Китай

Европейские страны ужесточают правила въезда из Китая

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 Ирина Шелудкова
Пациенты и родственники в палате интенсивной терапии пекинской больницы
Пациенты и родственники в палате интенсивной терапии пекинской больницы   -   Авторское право  Andy Wong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Европейские страны ужесточают правила въезда для прибывающих из Китая. Об ограничительным мерах объявила Португалия, в аэропортах страны будут проводит выборочные тесты на ковид.

Сомнения у европейских чиновников вызывает достоверность предоставленной Пекином официальной информации о распространении коронавируса.

В субботу также стало известно, что власти Китая закрыли в соцсетях аккаунты более чем тысячи критиков правительственных антиковидных мер. 

Ужесточение правил въезда из КНР одобрил также кабинет министров Германии. С 9 января необходимо предъявлять отрицательный результат теста, с этого дня Китай будет включен Институтом имени Роберта Коха в перечень зон распространения мутаций. МИД Германии призвал граждан страны воздержаться по возможности от поездок в Китай. 

Об ограничениях ранее заявили в Испании. Власти Бельгии сообщили, что будут проводить анализ сточных воды из самолетов, прибывающих из Китая, на наличие новых штаммов.