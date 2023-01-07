Европейские страны ужесточают правила въезда из Китая

Европейские страны ужесточают правила въезда для прибывающих из Китая. Об ограничительным мерах объявила Португалия, в аэропортах страны будут проводит выборочные тесты на ковид.

Сомнения у европейских чиновников вызывает достоверность предоставленной Пекином официальной информации о распространении коронавируса.

В субботу также стало известно, что власти Китая закрыли в соцсетях аккаунты более чем тысячи критиков правительственных антиковидных мер.

Ужесточение правил въезда из КНР одобрил также кабинет министров Германии. С 9 января необходимо предъявлять отрицательный результат теста, с этого дня Китай будет включен Институтом имени Роберта Коха в перечень зон распространения мутаций. МИД Германии призвал граждан страны воздержаться по возможности от поездок в Китай.

Об ограничениях ранее заявили в Испании. Власти Бельгии сообщили, что будут проводить анализ сточных воды из самолетов, прибывающих из Китая, на наличие новых штаммов.