Климатические активисты уходят с улиц в интернет и во власть

В апреле 2019 года на римской площади Пьяцца дель Пополо тысячи молодых людей приняли участие в так называемой "климатической забастовке". Они протестовали против бездействия правительств в отношении того, что они считают глобальным потеплением.

По всему Евросоюзу ширились движения за спасение планеты. В некоторых странах "зелёные" политики приходили во власть под лозунгом "Земля у нас одна".

Спустя полтора года из-за коронавируса ситуация изменилась. Хотя в Риме в октябре ещё тепло, из-за карантинных мер стало труднее проводить массовые мероприятия под открытым небом. Не разрешено собираться в группы более 30 человек. Обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанциии.

Один из активистов помогал переносить деятельность своей экологической организации в интернет:

«Нам удалось приспособиться к реальности и привлечь людей, которые раньше физически не могли к нам присоединиться, - говорит Бенедетто Сенсини. - Благодаря удалённой видеосвязи, мы общаемся с единомышленниками и за пределами Рима, а они - между собой. Это расширило наш круг, но возникли и новые сложности, поскольку нам нужно управлять в режиме онлайн движением, которое испытывает острую потребность собираться на улицах ».

Благодаря всемирное сети, климатическая забастовка стала глобальной. Но защитники окружающей среды опасаются, что всеобщее внимание переключится на пандемию. Они утверждают, что к экологическому кризису следует относиться так же серьёзно, как и к распространению смертоносной инфекции, и что два этих опасных обстоятельства взаимосвязаны:

«Нам кажется, что политические дебаты на этом не сфокусированы, - сказала ещё она активистка Марианна Панзарино. - Пока они сосредоточены на действиях, которые необходимо предпринять для противостояния чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Мы не видим, чтобы так же ежедневно обсуждали изменения климата, хотя и то, и другое входит в число чрезвычайных ситуаций и мировых кризисов».

Тем временем страны-члены Евросоюза разрабатывают национальные планы по использованию фондов ЕС для восстановления экономики после пандемии. Брюссель требует, чтобы 37% этих общих средств расходовалось на выполнение так называемой «зелёной сделки».

Итальянский активист считает главным прекращение использование угля, нефти и газа и переход на возобновляемые источники энергии:

«По-прежнему существуют субсидии на добычу ископаемого топлива, - говорит Бенедетто Сенсини. - В Италии до сих пор прежнему гарантированы эти субсидии таким компаниям, как ENI. Поэтому трудно верить нашему правительству, которое, с одной стороны, привержено достижению нулевых выбросов к 2050 году, а с другой стороны, продолжает давать эти субсидии ».

`Климатические активисты намерены возвращаться от компьютеров не на улицы, а идти прямо в учреждения власти. Они призвают депутатов национального парламента поставить экологический кризис на планете в центр политических дебатов.