Климатические активисты требуют запретить рекламу ископаемого топлива

Запретить в Европейском Союзе рекламу всего, что использует уголь, бензин, керосин и дизельное топливо. В этом цель Европейской Гражданской инициативы, объявленной в понедельник защитниками окружающей среды. “Гринпис” и 20 других экологических организаций обвиняют энергетику, автомобильную промышленность и гражданскую авиацию в попытках скрыть своё вредное воздействие на климат путём покупки эфирного времени для улучшения своего имиджа. Пресс-секретарь «Гринпис” сообщил, что её специалисты проанализировали в 2019 году более 3 тыс телевизионных роликов такого содержания:

«Почти в 2/3 случаев реклама компаний, использующих ископаемое топливо, вводит общественность в заблуждение, - сказал Пол Мусиол. - Они делают это, представляя свои отрасли более "зелёными», чем они есть на самом деле, они преувеличивают свои инвестиции в такие вещи, как возобновляемые источники энергии. Эти компании расхваливают то, что, по нашему мнению, и по результатам исследований, на самом деле вредит борьбе за спасение атмосферы. Например, на улавливание и хранение углекислого газа, за которое они ратуют, потребуется слишком много времени, чтобы помочь в предотвращении климатического кризиса».

Чтобы привлечь внимание европейских властей к своей инициативе, в понедельник 80 активистов “Гринпис” заблокировали доступ к нефтеперерабатывающему заводу компании Shell в порту Роттердама.

Еврокомиссия пока не дала ответа экологическим организациям. Чтобы стать для Брюсселя руководством к действию, любая гражданская инициатива должна получить миллион подписей как минимум в 7 странах-членах ЕС.