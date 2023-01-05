English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Республика Беларусь

Суд над Алесем Беляцким

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Алесь Беляцкий в зале суда
Алесь Беляцкий в зале суда   -   Авторское право  VITALY PIVOVARCHIK/AFP

В Минске в четверг начался суд над представителями правозащитного центра "Весна", который в прошлом году стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. На скамье подсудимых — председатель организации Алесь Беляцкий и двое его коллег. Заочно судят ещё одного сотрудника "Весны", покинувшего Беларусь.

Их обвиняют в контрабанде денег, финансировании и подготовке протестных акций в 2020-м и 2021-м годах. Летом прошлого года их арестовали по обвинению в неуплате налогов, позже обвинение изменили; сумма, впрочем, осталась прежней — более 300 тысяч в переводе на евро.

Обвиняемые обратились к суду с ходатайством, чтобы с них сняли наручники, а процесс шёл на белорусском языке. Судья отклонила обе просьбы, разрешив, впрочем, самим подсудимым говорить по-белорусски.

Объём дела рекордный — 238 томов. Поэтому процесс, как предполагается, затянется на несколько месяцев. Пока заседания планируется проводить в открытом режиме. Тем не менее, зарубежных дипломатов в зал не допустили.