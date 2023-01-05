Суд над Алесем Беляцким

В Минске в четверг начался суд над представителями правозащитного центра "Весна", который в прошлом году стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. На скамье подсудимых — председатель организации Алесь Беляцкий и двое его коллег. Заочно судят ещё одного сотрудника "Весны", покинувшего Беларусь.

Их обвиняют в контрабанде денег, финансировании и подготовке протестных акций в 2020-м и 2021-м годах. Летом прошлого года их арестовали по обвинению в неуплате налогов, позже обвинение изменили; сумма, впрочем, осталась прежней — более 300 тысяч в переводе на евро.

Обвиняемые обратились к суду с ходатайством, чтобы с них сняли наручники, а процесс шёл на белорусском языке. Судья отклонила обе просьбы, разрешив, впрочем, самим подсудимым говорить по-белорусски.

Объём дела рекордный — 238 томов. Поэтому процесс, как предполагается, затянется на несколько месяцев. Пока заседания планируется проводить в открытом режиме. Тем не менее, зарубежных дипломатов в зал не допустили.