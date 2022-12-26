Александра Герасименя о приговоре: "Заочно вы меня можете даже расстрелять!"

Александру Герасименю и Александра Опейкина Минский горсуд приговорил к 12 годам лишения свободы, сообщает БелТА. С них также будет взыскан имущественный ущерб в пользу белорусских спортивных организаций. Имущество Герасимени - 48 тысяч долларов на счете в банке, автомобиль и квартиру - суд оставил под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков и госпошлины.

По утверждению прокуратуры, Герасименя и Опейкин направляли обращения в международные структуры, в частности в МОК и МФХ, с призывом вводить санкции против Беларуси, не пускать ее спортсменов на соревнования под государственным флагом и отменить проведение крупных турниров на территории РБ.

Александра Герасименя – чемпионка мира и призер олимпийских игр по плаванию. В августе 2020 года она подписала открытое письмо с требованием признать недействительными результаты выборов президента Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

На улицы Минска и других городов Беларуси тогда вышли десятки тысяч несогласных с официальными результатами. Большинство считало, что на выборах победила Светлана Тихановская. Протесты были подавлены, более 1200 человек оказались за решеткой, свыше 800 НКО были закрыты, десятки тысяч белорусов вынужденно покинули страну.

Герасименя уехала из Беларуси в Литву, где вместе с Опейкиным создала Белорусский фонд спортивной солидарности, который позже был признан белорусским судом "экстремистской организацией". Основная задача фонда - поддержка атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.

"Почитали приговор, посмеялись, и продолжили дальше праздновать. Как говорится, заочно вы меня можете даже расстрелять", - прокомментировала приговор Александра Герасименя на своей странице в социальной сети Фейсбук.