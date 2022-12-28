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Республика Беларусь

Белорусские партизаны получили от 16 до 23 лет тюрьмы

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 euronews
Российская военная техника в ходе совместных учений на территории Беларуси
Российская военная техника в ходе совместных учений на территории Беларуси   -   Авторское право  Russian Defense Ministry Press Service via AP

Трое жителей Светлогорска приговорены к тюремным срокам от 21 до 23 лет со штрафом и конфискацией имущества. На сегодня это самый суровый приговор по делам о диверсиях на железной дороге.

27 декабря Гомельский областной суд вынес приговор троим белорусам, обвиняемым в саботаже на железной дороге, по которой шли составы с российской военной техникой для участия в войне в Украине, пишет издание "Зеркало".

По версии следствия, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2022 года партизаны сожгли релейный шкаф на станции Жердь-Останковичи в Гомельской области. Их задержали 4 марта и заключили под стражу. Насколько диверсия помешала передвижению военной техники, суд не уточнил.

Как сообщает издание korrespondent.net, "рельсовых партизан" из Светлогорска Олега Молчанова, Дмитрия Равича и Дениса Дикуна обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в терроризме и измене государству.

Молчанова приговорили к 21 году колонии усиленного режима, Равича - к 22 годам, Дикуна - к 23 годам. Они также оштрафованы на 4800 белорусских рублей каждый, а все ценные вещи, изъятые при обыске их домов, конфискованы. Еще один "рельсовый партизан" Виталий Мельник получил 16 лет колонии строгого режима.

Суд по этому делу проходил в закрытом режиме в течение трех месяцев. По сообщениям из Беларуси, Дикуна, Равича и Молчанова могли приговорить к смертной казни. Беларусь остаётся единственной европейской страной, где до сих пор приводят в исполнение смертные приговоры.

Это не первый приговор в Беларуси за диверсионную деятельность, но впервые столь суровые сроки были озвучены с начала войны в Украине. В 2021 году трое "партизан" из Бобруйска, которых обвиняли в терроризме и оскорблении Лукашенко, получили сроки от 14 до 16 лет колонии. К двум участвовавшим в диверсиях женщинам суд отнесся более гуманно: они получили по два года содержания под стражей.