Украина: карта боевых действий по данным ISW, 4 января

Системные недостатки формирования российских войск продолжают сказываться на кадровом потенциале в ущерб оперативным возможностям России в Украине: так считает Институт изучения войны.

В среду министерство обороны России возложило вину за смертоносный ракетный удар по оккупированному Россией украинскому городу Макеевка на несанкционированное использование мобильных телефонов военнослужащими.

Тем временем "группа Вагнера" возлагает вину за срыв кампании в Бахмуте на российское министерство обороны. С начала боевых действий большая часть 70-тысячного населения Бахмута покинула город; он был главной целью российской кампании в течение нескольких месяцев, и Москва бросила огромные ресурсы на его захват.

По данным Института изучения войны, эпицентр боёв на истощение, Бахмут, имеет незначительную стратегическую ценность для России.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе самого́ города.

Российский блогер-военкор утверждает, что силы "группы Вагнера" начали наступление в направлении Красной Горы и продолжают попытки продвинуться на север к Бахмуту с позиций у Клишиевки, Озеряновки и Опытного.

Основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что наступательные операции в Бахмуте носят весьма затяжной характер, поскольку каждый дом города оказывается "крепостью", а оборонительные линии украинцев проложены через каждые 10 метров.

Это значительные перемены в риторике Пригожина: впервые он говорит о силах "Вагнера" в Бахмуте в том смысле, что они фактически не добились никаких успехов. Ранее, в октябре, Пригожин заявлял, что ЧВК в районе этого города продвигается на 100-200 метров в день.

Попытки Пригожина оправдать отсутствие продвижения "группы Вагнера" в городе частично подтверждают оценку "Института изучения войны" о том, что российские усилия в Бахмуте достигли своего предела.