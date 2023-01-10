Украина: карта боевых действий по данным ISW, 10 января

"Российские войска нанесли наземные удары по всей линии фронта в Донецкой области, а также укрепили позиции в районе Соледара и Бахмута", — сообщает Институт изучения войны.

Киев и Москва подтверждают, что в этом районе идут ожесточённые бои, и ситуация крайне сложная.

Бахмут и соседний город Соледар с начала лета 2022 года были в центре интенсивных усилий Москвы по достижению прогресса. Украина укрепляет свои позиции вокруг Бахмута на востоке Донбасса после нескольких дней беспощадных атак со стороны российских войск во главе с наёмниками группы Вагнера.

Захват Соледара , небольшого городка с прежним населением в 11 тыс. человек в 15 км к северо-востоку от Бахмута, поставил бы украинские силы в этом районе под угрозу окружения, нарушил бы украинские коммуникации и расширил бы возможности России в боях за Бахмут.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1612694326710079488?s=20&t=wfd7HI-VkK040oMRH2RWww

По данным Министерства обороны Великобритании, часть боевых действий была сосредоточена на входах в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что противник может их использовать для проникновения в тыл.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1612694326710079488?s=20&t=wfd7HI-VkK040oMRH2RWww

Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет сразу же окружить город, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1612694326710079488?s=20&t=wfd7HI-VkK040oMRH2RWww

ISW (Институт изучения войны) добавляет, что руководящий Группой Вагнера Евгений Пригожин продолжает распространять отчеты об успехах ЧВК в Соледаре, пытаясь укрепить её репутацию как эффективной боевой силы.

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1612633194217758720?s=20&t=wfd7HI-VkK040oMRH2RWww

Ранее ISW уже предупреждал о том, что Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК Вагнера в Соледаре и Бахмуте для продвижения этой группы как единственной российской силы в Украине, способной добиться ощутимых успехов.

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1612633207521902592?s=20&t=wfd7HI-VkK040oMRH2RWww

https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-9-2023