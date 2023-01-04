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Великобритания

В Великобритании снова транспортный коллапс

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 Euronews
Британские транспортники требуют повышения зарплат уже не первый месяц
Британские транспортники требуют повышения зарплат уже не первый месяц   -   Авторское право  Kirsty O'Connor/live

В Великобритании — дни транспортного коллапса. Бастуют железнодорожники, водители лондонских автобусов, инспекторы дорожного движения. На линии выходит лишь один поезд из пяти.

Морской, железнодорожный и транспортный профсоюз сделает перерыв в забастовках в четверг, но в этот день не выйдут на работу члены отдельного профсоюза железнодорожных машинистов.

Транспортники бастуют уже не первый месяц. Весь январь британцам по-прежнему будет сложно передвигаться. К нынешним стачкам добавятся другие: уже запланированы акции шотландских учителей, бригад скорой помощи, машинистов метро.

Забастовщики требуют повышения зарплат, чтобы компенсировать инфляцию. По их словам, разница между доходом и реальными ценами в магазинах стала в условиях энергетического кризиса совершенно нетерпимой.

При этом минтранс и профсоюзы обвиняют друг друга в полнейшем нежелании идти на уступки. Транспортники заявляют, что готовы продолжать стачки ещё несколько месяцев, если их требования не будут выполнены.