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США

США: бастуют работники Starbucks

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 Кнарик Хачатрян
Объявление о забастовке работников Starbucks
Объявление о забастовке работников Starbucks   -   Авторское право  frame

Бастующие работники Starbucks перекрыли головной магазин сети кофеен в Сиэтле, начав первый день стачки, которую намерены продолжать трое суток в рамках усилий по объединению в профсоюзы. 

В забастовке, самой продолжительной за последний год и второй за месяц, принимают участие более 1000 бариста в 110 магазинах Starbucks. В одних случаях они будут полностью закрыты, в других менеджеры и некоторые работники продолжат обслуживать посетителей. 

Акция протеста началась в День красной чашки Starbucks, когда компания дарит многоразовые чашки тем, кто заказывает праздничный напиток. С конца прошлого года более 264 из 9000 магазинов Starbucks в США проголосовали за объединение в профсоюзы. Против этого выступает руководство компаниия.