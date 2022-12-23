Рождественские забастовки в Европе: ни доехать, ни вылечиться

Новый год французов удалось спасти: бастующие контролёры и их четыре профсоюза согласились с предложением руководства Национальной железнодорожной компании (SNCF) и отменили забастовку в следующие выходные. Контролеры получат 720 евро годовой премии, будут созданы 200 дополнительных рабочих мест.

Но рождественский уик-энд для многих оказался полосой препятстствий из-за отмены поездов на ведущих направлениях.

Мы даже думали лететь на самолёте, но билеты оказались слишком дорогими. Думали ехать на машине, но это тоже дорого и утомительно. Нельзя сказать, что мы в панике, но эта история с отменой поездов на рождественские выходные изрядно потрепала нам нервы Эммануэль и Надин пассажиры

В Великобритании сотрудники пограничной полиции, подчиняющиеся Министерству внутренних дел, начали в пятницу восьмидневную забастовку в шести крупнейших аэропортах страны, включая лондонские Хитроу и Гэтвик.

В первый день проверка паспортов прошла без особых задержек, поскольку Министерство обороны мобилизовало 625 военнослужащих.

Забастовка должна продлиться до конца года, с перерывом на 27 декабря. Бастующие требуют повышения заработной платы, учитывая, что инфляция в стране составляет без малого 11% в годовом исчислении.

В преддверии Рождества об отказе работать сообщили также сотрудники Королевской почты и железных дорог. Продолжают забастовку медсёстры и водители карет скорой помощи.