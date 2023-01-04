В Чехии зафиксирована крупнейшая вспышка птичьего гриппа

Крупнейшая в истории Чехии вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицеферме в 150 км к западу от Праги. Забою подлежат до 220 000 кур-несушек. Вместе с ними будет уничтожено 2,5 млн яиц.

В настоящее время на ферме содержится 742 000 кур.

Птичий грипп оказывает давление на и без того высокие цены на продукты питания и вызывает торговые ограничения со стороны стран-импортеров домашней птицы.

В результате вспышек заболевания в США и Европе погибло рекордное количество кур, индеек и других птиц.