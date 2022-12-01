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Перу

Птичий грипп убил тысячи пеликанов в Перу

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 Euronews
Мертвые пеликаны на пляже в Лиме
Мертвые пеликаны на пляже в Лиме   -   Авторское право  Guadalupe Pardo/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Птичий грипп добрался до Южной Америки.

В Перу от высококонтагиозного вируса H5N1 погибли 14 тысяч пеликанов и других морских птиц. Мертвых животных на пляже в Лиме пришлось убирать работникам Национальной сельскохозяйственной санитарной службы Перу.

Нынешняя вспышка птичьего гриппа началась в Канаде и распространилась на Соединенные Штаты.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она уже привела к рекордной гибели 50 миллионов птиц.

Перу впервые объявило тревогу в прошлый четверг после подтверждения трех случаев заболевания H5N1 у пеликанов.